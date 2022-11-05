Azerbaycan Başbakanı Esedov’dan Şuşa Beyannamesi açıklaması: İki ülke ilişkilerinin zirve noktası

TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ

Esedov, Türkiye ile Azerbaycan arasında dünyada görülmemiş bir dostluk, kardeşlik ve müttefiklik ilişkisi olduğunu vurgulayarak "Şuşa Beyannamesi, iki ülke ilişkilerinin zirve noktasıdır. Beyanname, ilişkilerimizi stratejik müttefiklik seviyesine çıkarmıştır." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bu kadar güçlü ve sağlam olmasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yakın dostluklarının büyük etkisi olduğuna işaret eden Esedov, ülkeler arasındaki müttefiklik ilişkilerinin her sahada geliştiğini söyledi.