Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan Başsavcılığı açıkladı! Hocalı Katliamı zanlısı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 29.7.2023 22:21

Azerbaycan Başsavcılığı açıkladı! Hocalı Katliamı zanlısı gözaltına alındı

Azerbaycan Başsavcılığı, 22 Aralık 1991'de Hocalı kentinin Meşeli köyünde yaşanan katliamın sorumlularından Ermeni asıllı Haçaturyan Vagif Çerkezoviç’in gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, Çerkezoviç’in Azerbaycan Ceza Kanunu'nun “soykırım” ve “tehcir veya halkın zorla yerinden edilmesi” maddeleri uyarınca mahkeme tarafından tutuklama kararı bulunduğu ve hakkında 12 Kasım 2013'te uluslararası arama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

İHA
Azerbaycan Başsavcılığı açıkladı! Hocalı Katliamı zanlısı gözaltına alındı

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 22 Aralık 1991'de Hocalı kentinin Meşeli köyünde yaşanan soykırım olaylarıyla ilgili olarak uluslararası arananlar listesinde bulunan Haçaturyan Vagif Çerkezoviç'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi için Ermenistan'a geçiş yaparken Azerbaycan Sınır Hizmeti birliklerinin askerleri tarafından Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, Çerkezoviç'in Azerbaycan Ceza Kanunu'nun "soykırım" ve "tehcir veya halkın zorla yerinden edilmesi" maddeleri uyarınca mahkeme tarafından tutuklama kararı bulunduğu ve hakkında 12 Kasım 2013'te uluslararası arama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Karabağ'da 22 Aralık 1991'de Hocalı kentinin Meşeli köyüne silahlı baskın düzenleyen Ermeni güçleri, 25 Azerbaycanlıyı öldürmüş, 14 kişiyi ise yaralamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Azerbaycan Başsavcılığı açıkladı! Hocalı Katliamı zanlısı gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA