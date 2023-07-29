Azerbaycan Başsavcılığı açıkladı! Hocalı Katliamı zanlısı gözaltına alındı

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 22 Aralık 1991'de Hocalı kentinin Meşeli köyünde yaşanan soykırım olaylarıyla ilgili olarak uluslararası arananlar listesinde bulunan Haçaturyan Vagif Çerkezoviç'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi için Ermenistan'a geçiş yaparken Azerbaycan Sınır Hizmeti birliklerinin askerleri tarafından Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığı bildirildi.