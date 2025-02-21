Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev eski Milli Savunma Bakanı Akar’la görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği belirtilirken, parlamentolar arası işbirliğinin daha da genişletilmesi memnuniyetle karşılandı.