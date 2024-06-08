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Giriş Tarihi: 8.6.2024 16:34

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den çarpıcı Gazze mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunduğu Kahire'de Gazze'de yaşanan trajedi ile ilgili konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den çarpıcı Gazze mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Gazze'de yaşanan trajedinin bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.

Aliyev, resmi temaslarda bulunduğu Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Filistin meselesine ve Gazze'de yaşananlara değinen Aliyev, "Azerbaycan'ın tutumu nettir. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır. Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli, savaş durdurulmalı ve tüm sorunlar müzakere yoluyla çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den çarpıcı Gazze mesajı
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