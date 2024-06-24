Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Putin’e taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Putin'e gönderdiği mesajında Dağıstan'daki terör eylemleri sonucunda sivillerin ve kolluk kuvvetleri mensuplarının yaşamını yitirdiğine ilişkin haberin kendisini derinden sarstığını belirtti.
Aliyev, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziyelerini ilettiği mesajında, "Bu kanlı cinayetleri şiddetle kınıyor ve terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadeleyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İlham Aliyev, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Melikov'a mesajında da Mahaçkale ve Derbent şehirlerindeki saldırılarda çok sayıda can kaybı olması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, Dağıstan halkına taziyelerini iletti.
NELER OLMUŞTU?
Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda 15 polis ve bir papaz dahil 4 sivilin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan 5'inin öldürüldüğünü duyurmuştu.