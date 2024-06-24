Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Putin’e taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Putin'e gönderdiği mesajında Dağıstan'daki terör eylemleri sonucunda sivillerin ve kolluk kuvvetleri mensuplarının yaşamını yitirdiğine ilişkin haberin kendisini derinden sarstığını belirtti.

Aliyev, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziyelerini ilettiği mesajında, "Bu kanlı cinayetleri şiddetle kınıyor ve terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadeleyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.