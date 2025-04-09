Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: KKTC’nin yanındayız!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen, 44 ülkeden 80'den fazla uzmanın katıldığı "Yeni Dünya Düzenine Doğru" başlıklı uluslararası foruma katılarak konuşma yaptı. KKTC ile ilişkileri de değerlendiren Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la temas halinde olduğunu söyledi.

Aliyev, Azerbaycan olarak KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasında aktif rol oynadıklarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı TDT'nin Şuşa'da düzenlenen Gayriresmi Zirvesi'ne davet ettiğini hatırlattı.

KKTC bayrağının TDT Zirvesi'nde Şuşa'da dalgalandığını anımsatan Aliyev, şu ifadeleri kullandı: "Biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Bizim politikamız her zaman net olmuştur. Bu hususta başka bir gündemimiz yok. Biz sadece kardeşlerimizin devletlerini koruyabilmeleri için onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Onlar bunu tarihsel olarak ve yaptıkları dolayısıyla hak ediyor."

Aliyev, Annan Planı'na KKTC'nin "evet" dediğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ise karşı çıktığını hatırlatarak, "Sonrasında ne oldu? Kıbrıs Rum Kesimi AB'ye üye kabul edildi. Bu adil mi? Bu çifte standartlara açık örnektir. KKTC'li kardeşlerimiz emin olsun ki, ülkelerinin bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınması için her zaman yanlarında olacağız." diye konuştu.