Azerbaycan direniyor
Azerbaycan'da okullara başörtülü öğretmen ve öğrencilerin girişinin yasaklanmasına karşı tepkiler büyüyor. Öğrencilerin öğretmenlerine sarılıp ağladıkları ve okullardan geri çevrildikleri videolar sosyal medyada yayılırken başkent Bakü ve çeşitli bölgelerde okulların önünde "Başörtüsüne özgürlük" eylemleri düzenlendi. Sosyal medyadan kampanyalar başlatıldı. Bazı okullarda öğrencilerin kısıtlamaları protesto etmek amacıyla dersleri boykot ettiğini bildirdi. Protestolar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınırken internetin kısıtlandığı belirtildi.
Haber Girişi