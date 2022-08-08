Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Türkiye diplomaside de yeniliklerin öncüsü"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde karşılıklı çıkarlara hizmet eden adımlarla desteklendiğini kaydeden Bayramov, ikili ilişkilerin Haydar Aliyev'in "bir millet iki devlet" fikri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın kederi kederimiz sevinci sevincimizdir." düsturuyla geliştiğini dile getirdi.

Bayramov, ikili ilişkilerin, Türk diplomatların, Azerbaycan'ın çıkarlarını, Azerbaycanlı diplomatların Türkiye'nin çıkarlarını, çeşitli uluslararası platformlarda kendi devletlerinin çıkarları gibi koruduğu, teşvik ettiği seviyeye ulaştığını aktararak, "İlişkilerimiz stratejik müttefiklik seviyesine yükselmiştir. Bununla birlikte gidecek yolumuz ulaşacağımız hedeflerimiz de var ki bu yolda her birimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

ULUSLARARASI HUKUKUN UYGULANMASINDA CİDDİ EKSİKLİKLER GÖZLEMLENİYOR

Uluslararası sistemde, son 30 yılda hızlı ve ciddi değişimlerin olduğuna dikkati çeken Bayramov, bütün bu gelişmelerin aslında uluslararası sistemdeki çalkantıları ve memnuniyetsizlikleri gösterdiğini ifade etti.

Bayramov "Teessüfle bildiriyorum ki son yıllarda uluslararası hukuk ve normların uygulanmasında ciddi eksiklikler gözlemleniyor. Uluslararası hukuk ve normlarda kabul edilen kararlara aykırı olarak 30 yıl ülke arazileri işgal altında tutulan bir devletin temsilcisi olarak diyebilirim ki uluslararası hukukun uygulanmasındaki zayıflıklar aslında mevcut uluslararası sisteme itimadı sarsan birinci ve en esas unsurdur." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası hukukun sadece bazı güçlerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde uygulanmasının ayrımcılığa ve ciddi rahatsızlığa neden olduğunu dile getiren Bayramov, bu durumun uluslararası sistemin bütün taraflarınca hissedildiğini belirtti.

Bayramov, Soğuk Savaş'tan sonra artan küreselleşme eğiliminin, olumlu gelişmelerin yanı sıra tehdit kavramını yeniden şekillendirdiğini ve genişlettiğini kaydederek, ulus devletlerin, bu tehditlerle tek başına mücadele etmemekte hem fikir olunduğunu ifade etti.

Uluslararası hukukun temelini teşkil eden toprak bütünlüğü, egemenlik, bağımsızlık, birbirlerinin iç işlerine karışmama ve diğer ilkelere bütün ülkeler tarafından aynı sorumlulukla yaklaşılmadığına işaret eden Bayramov, "Tesadüfi değil ki bugün Ukrayna etrafında yaşanan olaylar ciddi endişe doğuruyor ve bir daha uluslararası sistemin bütün aktörlerine hatırlatıyor ki dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelenler hepimizi etkiliyor." dedi.

"Mevcut uluslararası sistemde, özellikle kriz döneminde, artan sosyal adaletsizlik ve insani değerlerin hiçe sayılması bugün her birimizi endişelendiren bir diğer faktördür. Bunun en bariz numunesini, beşeriyetimiz için ciddi sınav olan Kovid-19 salgını döneminde müşahede ettik." diyen Bayramov, bazı gelişmiş devletlerinden ihtiyaç fazlası aşılara diğer ülkelerin erişimini engellemesi ve aşı milliyetçiliği gibi durumların, uluslararası sistemin adaletine yönelik soru işaretlerine neden olduğunu ifade etti.

"TÜRK DİPLOMASİSİ TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI AKTÖR OLARAK ROLÜNÜ GÜNDEN GÜNE ARTIRIYOR"

Türkiye'nin faaliyetlerinin, uluslararası adaletin tesis edilmesinde bugün bütün dünya için örnek teşkil ettiğinin altını çizen Bayramov "500 yıllık bir mirasa sahip Türk diplomasisinin sizlerin (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) büyük katkılarıyla kazandığı başarılar, ülkenizin uluslararası aktör olarak rolünü günden güne artırıyor. Dünyanın en geniş beşinci diplomatik ağına sahip diplomatik temsilcilikleriniz bugün Türkiye'nin gücüne güç katıyor." diye konuştu.

Bayramov, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın temsil edilmediği uluslararası platformlarda Azerbaycan'ı, Azerbaycan'ın da Türkiye'nin temsilcisinin bulunmadığı platformlarda Türkiye'nin sesi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye diğer birçok alanda olduğu gibi diplomaside de yeniliklerin geliştirilmesi ve uygulanmasında öncü ülkelerden birine haline geldi. Antalya Diplomasi Forumundaki başarılarınızı, dijital diplomasideki girişimci adımlarınızı yakından izliyor, tecrübelerinizden memnuniyetle istifade ediyoruz. Türkiye'nin diplomaside öncü ve merkez ülkeye dönüşmesini sevinç ve ferahla karşılıyor, başarınızı, kendi başarımız gibi kabul ediyoruz."

Bayramov, Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinde güvenilir bir arabulucu olarak sorunları çözmeye davet edildiğini kaydederek, Türkiye'nin Suriye, Libya, Ukrayna krizlerinde uluslararası hukuk ve insani değerleri merkeze aldığını, bunun da Türk diplomasinin vizyonerliğini, derinliğini, insan ve adaleti her zaman ön planda tutan yönünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Azerbaycan'a topraklarını işgalden kurtardığı dönemde verdiği siyasi ve diplomatik destekle doğrunun, hakkın ve adaletin yanında dik duran bir ülke olarak tarihte yerini aldığını dile getiren Bayramov ayrıca ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları rahmetle andı.