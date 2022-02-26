Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Hocalı katliamının sorumluları Ermenistan tarafından yargılanmadı

TERÖR TAKTİKLERİNE BAŞVURDU

O dönem Ermenistan Savunma Bakanı olan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan İngiliz gazeteci Thomas de Waal'a verdiği röportajda suçunu kabul ederek şu sözleri söylemiştir: "Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar, Ermenilerin sivil halka saldıramayacak insanlar olduğunu düşünüyorlardı. Biz bu stereotipi kırdık" Azerbaycan'ın sivil nüfusunun kasıtlı olarak hedef alınmasına Ermenistan tarafından 27 Eylül - 10 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen askeri operasyonlar sırasında da devam edildi. Azerbaycan'ın çatışmaların yaşandığı cephe bölgesinden uzak mesafede bulunan Gence, Berde, Terter gibi şehirlerinin sivil nüfusu ve sivil altyapısını kasıtlı olarak hedef alan Ermenistan, savaş bölgesinde 1992'de uyguladığının aynısı olan terör taktiklerine başvurdu. Bu kez Ermenistan modern tip zırhlı araçlar, roketatarlar ve misket bombaları kullanarak bir kez daha hukuku ihlal etmiş, Azerbaycanlı sivilleri hedef almış ve öldürmüştür.

FEDAKARLIKLARINI ULUSAL HAFIZAMIZA KAZIYORUZ

Azerbaycan Cumhuriyeti, hem ulusal düzeyde hem de mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde alınan sürekli önlemlerin cezasızlığa son vermeye ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırısı sırasında işlenen ciddi suçların sorumlularının adalet önüne çıkarılmasına hizmet edeceğine inanmaktadır. Hocalı katliamının kurbanlarını anıyor ve onların fedakarlıklarını ulusal hafızamıza kazıyoruz. Allah rahmet eylesin.