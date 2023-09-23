Azerbaycan el konulan silahların listesini açıkladı: Karabağ barut fıçısına dönüştürülmüş

Hacıyev, "Silahsızlandırma sürecinin ilk 3 günü, işgal yıllarında Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin askeri depo sayısı ve biriktirilen silah ve mühimmat bakımından dünyanın en militarize bölgesine ve barut fıçısına dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Nüfus ve yüz ölçüm oranına göre bölgenin bu kadar militarize edileceğini beklemiyorduk. Silahsızlanma ve silahsızlandırma, yeniden entegrasyonun temel bileşenleridir." ifadelerini kullandı.