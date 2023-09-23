Azerbaycan Ermeni halkı için çalışıyor: Cumhurbaşkanı Aliyev’in talimatıyla harekete geçildi

GIDADAN İNSANİ YARDIMA…

Açıklamada, çalışma grubunun faaliyetleri kapsamında 22 Eylül'de Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından Ağdam-Asgeran-Hankendi yolu üzerinden Karabağ'daki Ermeniler için 40 ton gıda ve hijyen ürünü içeren 2 tır ve ekmek taşıyan 2 kamyon gönderildiği ve ilkyardım ile gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ağdam, Fuzuli ve Kelbecer'de bin kişilik çadır kampları kurulduğu belirtildi.

Grubun faaliyeti kapsamında ayrıca, yerel polis güçleri, askeri personel ve gönüllü personelin, Ermeni sakinlere ilkyardım ve destek sağladığı aktarıldı. 21 Eylül'de Yevlah şehrinde gerçekleştirilen toplantıda Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin talebi doğrultusunda öncelikle anaokulları, tıbbi yardım ve yangınla mücadele hizmetlerine yönelik ihtiyaçlar karşılanacağı ve kısa sürede akaryakıt ve madeni yağlara olan ihtiyaç temin edileceği kaydedildi. Laçın-Hankendi yolunun Rus barış gücü tarafından kullanılarak gıda ve günlük ihtiyaçların sivillere ulaştırılmasının sağlanacağı ifade edildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından Ağdam-Asgeran-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının gıda, ilaç ve bebek gıdalarının taşınmasını için kullanılacağı ve örgütün Bakü ve Cenevre ofislerinden ilave personelin Hankendi'deki ofisine gönderilmesi için gerekli şartların oluşturulduğu vurgulandı. Açıklamada, ICRC'nin talebi doğrultusunda tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kişilerin Ermenistan'a tahliyesi için gerekli imkanların da sağlandığı belirtildi.