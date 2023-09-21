Azerbaycan Karabağ’daki Ermenilere yardım eli uzattı: İnsani yardımlar sağlanacak

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yapılan görüşmede Azerbaycan devletinden yakıt ve gıda yardımı istendiği, bu isteğin kısa zamanda karşılanacağı açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Yevlah'ta Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan ile Rusya-Türkiye Ortak Gözlem Merkezinin Rus tarafının komutanı Tuğamiral Oleg Semyonov'un katıldığı görüşmenin yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiği bildirildi.