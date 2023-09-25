Azerbaycan ordusu yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karabağ bölgesinde bulunan mermer fabrikasının bodrum katında gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Yasa dışı olarak faaliyet gösteren bu sivil tesis uzun süre askeri amaçlarla kullanılmıştı. Burada çeşitli kalibrelerde küçük silahlar, bomba atarlar, süngüler, güdümlü füzeler ve diğer askeri teçhizat bulundu ve ele geçirildi" denildi.