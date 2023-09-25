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Giriş Tarihi: 25.9.2023 12:27

Azerbaycan ordusu yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirdi

Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarına karşı 24 saat süren başarılı bir antiterör operasyonu yürüten Azerbaycan, bölgedeki temizlik faaliyetlerini de sürdürüyor.

DHA
Azerbaycan ordusu yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirdi

Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki sivil tesislerde depolanmış silah ve mühimmat ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün İsviçre merkezli bir şirketin deposunda da çok sayıda mühimmat ele geçirmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karabağ bölgesinde bulunan mermer fabrikasının bodrum katında gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Yasa dışı olarak faaliyet gösteren bu sivil tesis uzun süre askeri amaçlarla kullanılmıştı. Burada çeşitli kalibrelerde küçük silahlar, bomba atarlar, süngüler, güdümlü füzeler ve diğer askeri teçhizat bulundu ve ele geçirildi" denildi.

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Azerbaycan ordusu yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirdi
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