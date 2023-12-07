Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası!

Son dakika haberleri... Azerbaycan ve Ermenistan esir takası konusunda anlaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ile Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamada, iki ülke arasında yapılan görüşmeler sonucunda Azerbaycan'ın 32 Ermenistan askerini, Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini serbest bırakması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.



KARABAĞ'DAKİ ESKİ SÖZDE REJİMİN 6 LİDERLERİ TAKASTA YER ALMIYOR

Açıklamada, Azerbaycan tarafından Ermenistan'a geri gönderilmesi gereken 32 kişinin Aralık 2020'de Hadrut istikametinde yürütülen terörle mücadele operasyonu sırasında tutuklanmış ve farklı zamanlarda sınır ihlali yapan kişilerden oluştuğu belirtildi. Serbest bırakılan tutuklu Ermeniler arasında Karabağ'daki eski sözde rejimin 6 liderlerin yer almadığının da altı çizildi.



ERMENİSTAN, COP29'A EV SAHİPLİĞİ YAPMA ADAYLIĞINI AZERBAYCAN LEHİNE GERİ ÇEKTİ

Açıklamada ayrıca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı iyi niyet göstergesi olarak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) 29. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapma adaylığını geri çekerek, Azerbaycan'ın adaylığını desteklediği kaydedildi. Azerbaycan'ın da aynı şekilde Ermenistan'ın COP Bürosu'nun Doğu Avrupa Grubu üyeliğine adaylığını desteklediği aktarıldı.