Azerbaycan yedi Rus şehrine uçuşları askıya aldı

Azerbaycan Havayolları'na ait 67 kişinin bulunduğu yolcu uçağının 25 Aralık'ta Kazakistan'da düşmesinin yankıları sürüyor. Kazada 29 kişi sağ kurtulmuştu. Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan "Embraer 190" tipi uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurdu. Azerbaycan Havayolları, ön sonuçlarına bakarak yedi Rus şehrine uçuşlarını askıya aldıklarını açıkladı. Uçağı Rus hava savunma sisteminin düşürmüş olabileceği düşünülüyor. Rusya'dan yapılan açıklamada ise "varsayımlarda" bulunulmaması konusunda uyarı yapıldı.