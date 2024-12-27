Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan yedi Rus şehrine uçuşları askıya aldı
Giriş Tarihi: 28.12.2024

Azerbaycan yedi Rus şehrine uçuşları askıya aldı

Azerbaycan yedi Rus şehrine uçuşları askıya aldı
Azerbaycan Havayolları'na ait 67 kişinin bulunduğu yolcu uçağının 25 Aralık'ta Kazakistan'da düşmesinin yankıları sürüyor. Kazada 29 kişi sağ kurtulmuştu. Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan "Embraer 190" tipi uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurdu. Azerbaycan Havayolları, ön sonuçlarına bakarak yedi Rus şehrine uçuşlarını askıya aldıklarını açıkladı. Uçağı Rus hava savunma sisteminin düşürmüş olabileceği düşünülüyor. Rusya'dan yapılan açıklamada ise "varsayımlarda" bulunulmaması konusunda uyarı yapıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Azerbaycan yedi Rus şehrine uçuşları askıya aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA