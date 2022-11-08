Azerbaycan, Zafer Günü’nü kutladı

Azerbaycan, 8 Kasım 2020'de İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı Şuşa'nın işgalden kurtuluşunu ve Zafer Günü'nü kutladı. Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda 44 günün ardından Ermenistan'a galip gelmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde başkent Bakü'nün 3 noktasında Azerbaycan askeri bando eşliğinde geçit düzenlendi.Soğuk ve yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar geçit törenini ilgiyle izledi. Azerbaycanlılar, zaferin yıldönümünde şehitliklere akın etti. Şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler gözyaşlarına hâkim olamadı. Dışişleri Bakanlığı, Zafer Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye'de de birçok kentte Karabağ Zaferi kutlandı.Daha önce 10 Kasım olarak belirlenen "Zafer Günü" Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirilmişti. Karabağ Savaşı, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine 27 Eylül 2020'de başladı. Şuşa'nın kurtarılmasıyla Ermenistan yenilgiye uğratıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'ni kutladı. Erdoğan, "Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır" dedi.