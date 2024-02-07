Azerbaycan’da Aliyev kazandı Erdoğan kutladı

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi dün yapıldı. Azerbaycanlılar, toplam 7 aday arasından 7 yıl Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da da sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapıldı. Katılımın yüzde 76.73 olduğu seçimde sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93.9'unu aldı. Sonuçların açıklanması üzerine şehir merkezine akın eden Bakülüler, müzik ve danslar eşliğinde Aliyev'in seçim zaferinı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'i telefonla arayarak kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti, hayırlı olmasnı diledi.