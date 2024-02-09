Azerbaycan’da gurur pozu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait tesisi ziyaret etti. Aliyev, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçlarının (TİHA) uçuşunu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile izledi. Yeni kurulan İHA Akademisi'nde de incelemelerde bulunan Aliyev'e Bayraktar, akademi ve İHA'larla ilgili bilgi verdi. Aliyev, piste inen Bayraktar Akıncı TİHA'ya imza attı. Bayraktar Akıncı TİHA'ların kontrol istasyonunu da gezen Aliyev, kumandanın başına geçerek Akıncı TİHA'nın uçuşunu yönetti.