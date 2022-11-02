Azerbaycan’da İran istihbaratının kurduğu yasa dışı silahlı grup ifşa edildi

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Azerbaycan'da İran'ın özel servislerinin kontrolü altında oluşturulan yasa dışı silahlı grubun ifşa edildiği bildirildi. Bu çerçevede 19 kişinin soruşturmaya sevk edildiği ve bazı şahısların gözaltına alındığı bildirildi. Azerbaycan vatandaşlarının, İran özel servisleri tarafından ülke sınırları dışında gizlice askeri eğitime tabi tutulmaları, finanse edilmeleri ve yönlendirilmeleri, Azerbaycan devlet güvenliğinin menfaatlerine aykırı olarak kullanılmak üzere şantaj ve diğer şiddet yöntemleriyle etki alanında tutulmalarına ilişkin geniş soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.



İran istihbaratının kontrolü altında radikal-aşırılıkçı dini fikirlerin telkin edilmesi yoluyla oluşturulan gizli ve yasa dışı silahlı grubun liderliğinin benzer suçlar nedeniyle 2018'de haklarında gıyaben tutuklama ve uluslararası arama kararı verilen, şu anda İran'da saklanan Tohid İbrahimbeyli, Rövşen Esedov, Orhan Memmedov, Elşad Hacıyev ve diğer başka kişilere havale edildiğinin belirlendiği kaydedildi.