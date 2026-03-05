Azerbaycan’dan dikkat çeken karar: 12 saat süre ile hava sahasını kapattı!
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş bölgeyi adeta cehenneme çevirirken, sabah saatlerinde İran’a ait olduğu belirtilen İHA’lar Azerbaycan’a düştü. Düşen hava aracının ardından Azerbaycan hava sahasını 12 saat süreyle kapatma kararı aldı.
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 6. gününde de devam ediyor. Yaşananlar bölge ülkelerini de etkilemeye devam ediyor.
AZERBAYCAN'A İHA DÜŞTÜ!
Azerbaycan basını, İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA), Azerbaycan'daki Nahçıvan Havalimanı'na düştüğünü duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 Mart günü öğlen saatlerinde, İran İslam Cumhuriyeti topraklarından Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. Bir insansız hava aracı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havaalanı terminal binasına, diğeri ise Şekarabad köyündeki bir okul binasının yakınına düştü. Havaalanı binasına zarar veren ve iki sivili yaralayan insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yapılan bu saldırı, uluslararası hukukun norm ile ilkelerine aykırıdır ve bölgedeki gerilimi artırmaya hizmet etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nden söz konusu konuyu kısa süre içinde açıklığa kavuşturmasını ve gelecekte benzer olayların tekrarını önlemek için acil önlem almasını talep ediyoruz. Azerbaycan tarafı, cevap hakkını saklı tutmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mojtaba Dermichilou, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran tarafına sert bir protesto iletilecek" ifadeleri kullanıldı.
ALİYEV: İRAN YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPMALI VE ÖZÜR DİLEMELİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı ile Şekerabad köyündeki bir okulun yakınlarına kamikaze tipi İHA düşmesinin ardından Azerbaycan Güvenlik Konseyi ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Aliyev, "Bugün İran tarafından Azerbaycan topraklarına, Azerbaycan devletine karşı bir terör eylemi gerçekleştirilmiştir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin toprakları İran devleti tarafından İHA'lar ile ateş altına alınmıştır. Ateşin hedefleri sivil noktalardı. Nahçıvan Uluslararası Havalimanı, terminal binası, okul ve diğer yerler İran tarafından saldırıya uğramıştır. Azerbaycan devleti bu çirkin terör eylemini kesin bir şekilde kınıyor, bunu gerçekleştirenler derhal sorumlu tutulmalıdır. Azerbaycan tarafına İran yetkilileri tarafından açıklama yapılmalı, özür dilenmeli ve bu terör eylemini gerçekleştirenler cezai sorumluluğa tabi tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.