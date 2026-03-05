Azerbaycan’dan dikkat çeken karar: 12 saat süre ile hava sahasını kapattı!

"BU TERÖR EYLEMİ VE SALDIRIYA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ" Aliyev, "Hepimiz iyi hatırlıyoruz ki daha önce Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliği terör eylemine maruz kalmıştı. Büyükelçiliğe saldırı, İran özel servisleri tarafından talimatlandırılmış bir kişi tarafından Azerbaycan vatandaşlarına karşı kanlı bir terör eylemi olarak gerçekleştirilmişti. Bunun sonucunda 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 1 vatandaş ise ağır yaralanmıştı. Ayrıca belirtmeliyim ki Azerbaycan özel servisinin silahsız bir personeli, otomatik tüfek, molotof kokteyli ve balta ile silahlanmış teröristi etkisiz hale getirmiştir. O zaman da şüphemiz yoktu ki bunu gerçekleştiren İran devletidir. Çünkü bu terör eylemi hem büyükelçilik içinde hem de çevresinde yaklaşık 40 dakika sürmüştü. Bu 40 dakika boyunca ne güvenlik ne de polis görevlisi büyükelçiliğe yaklaşmamıştır. Açıkça görülüyordu ki Azerbaycan'ı korkutmak ve Azerbaycan'a karşı çirkin eylemlerini gerçekleştirmek için bu terör eylemi İran devlet kurumlarının en üst kademelerinden talimat almıştı. Bildiğiniz gibi o zaman Azerbaycan bu olaya çok sert bir tepki göstermişti, Azerbaycan Büyükelçiliği tahliye edilmiş, tüm diplomatik ilişkiler durdurulmuştu. İran tarafı bizden özür dilemeye, suçunu kabul etmeye zorlanmıştı. O terör eylemini gerçekleştiren kişi, bizim ısrarımızla en ağır cezayı almıştı. Hatta uzun süre bu cezayı uygulamak istemeyen, hatta suçluyu kurtarmaya çalışan İran devleti, teröristi Azerbaycan temsilcilerinin gözü önünde idam etmek zorunda kalmıştı" şeklinde konuştu. Aliyev, "Bu sefer de sonuç aynı olacak. Azerbaycan'a karşı işlenmiş bu sebepsiz terör eylemi ve saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz. Silahlı Kuvvetlerimize uygun misilleme önlemlerini hazırlama ve uygulama talimatı verildi" diye konuştu.

"ONLARIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BU TERÖR EYLEMİ, DİĞER ÇİRKİN EYLEMLERLE BİRLİKTE BÜYÜK BİR NANKÖRLÜK ÖRNEĞİDİR" İran tarafına defalarca Azerbaycan topraklarının herhangi bir komşu devlete karşı kullanılmayacağını bildirdiklerini hatırlatan Aliyev, "Biz buna izin vermeyeceğiz, tıpkı şimdiye kadar hiçbir zaman izin vermediğimiz gibi. Geçtiğimiz yılın yaz aylarında ve sonrasında İran'dan bize asılsız suçlamalar yöneltiliyordu. İran devlet kurumlarının kontrolündeki medya kaynakları Azerbaycan'ı karalamak, İran'da yaşayan soydaşlarımızın düşüncelerini değiştirmek için iftira kampanyası yürütüyordu. Çünkü iyi biliyorlardı ki bugün bağımsız Azerbaycan devleti, İran'da yaşayan birçok Azerbaycanlı için de umut yeridir. Yani bizi karalamak, bize iftira atmak ve itibarımızı zedelemek amacıyla İran toplumu karşısında bunu yapıyorlardı. Bunun hiçbir temeli yoktu. Azerbaycan ne o zaman ne de bu kez İran'a karşı herhangi bir operasyon yürütmemektedir ve yürütmeyecektir. Çünkü bizim duruşumuz budur. Komşu ülkelere karşı herhangi bir operasyon yapma ilgimiz yoktur ve politikamız buna izin vermez. Biz toprak bütünlüğümüzü koruyoruz ve koruduk. Tıpkı Ermenistan işgaline son verdiğimiz gibi. Her türlü kötü niyetli güce karşı gücümüzü göstermek için hazırız ve İran bunu unutmamalıdır. Onların gerçekleştirdiği bu terör eylemi, diğer çirkin eylemlerle birlikte büyük bir nankörlük örneğidir" ifadelerini kullandı.