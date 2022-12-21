Azerbaycan’dan Ermenistan’a karşı AİHM’e gitti!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın Mayıs ve Ağustos ayları arasında Laçın'dan ve iki komşu köyden çekilmesi sırasında sivillere ait yüzlerce ev ve diğer yerleşim alanları da dahil olmak üzere çok sayıda mülkün kasıtlı olarak tahrip edildiğine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kanıtlar sunduğu bildirildi. İşgal döneminde söz konusu bölgelerin kontrolü altında olmasına rağmen Ermenistan hükümetinin, büyük çaplı yıkımı önlemek için herhangi bir adım atmadığı aktarıldı. Azerbaycan hükümetinin, Ermeni yetkililerin "yakılmış toprak" politikasında aktif olarak yer aldığına dair kanıtlara da tanık olduğu kaydedildi.



"Ermenistan hükümeti, Laçın Koridorunda sistematik insan hakları ihlalleri gerçekleştirmiştir"

Açıklamada, "Ermenistan hükümeti, Laçın yolunda (Laçın Koridoru) sistematik insan hakları ihlalleri gerçekleştirmiştir. Son zamanlarda tespit edilen kanıtlar, Ermenistan ordusunun Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri uyarınca Ermenistan'ın çekilmesi gereken bölgelere mayınlar ve sivillerin evlerine bubi tuzağı yerleştirmeye devam ettiğini gösteriyor. Buna Üçlü Bildiriye açıkça aykırı olarak, 2021'de Ermenistan'da üretilen ve Laçın yolu üzerinden Azerbaycan'a getirilen mayınlar da dahildir. Ermenistan'ın 'yakılmış toprak' politikası kapsamında evlerin yıkılması ve sivillere ait mülklere kasıtlı ve özel olarak patlayıcı cihazların yerleştirilmesi, göçmen ailelerin ve toplulukların 30 yıl önce Ermenistan'ın yasa dışı işgali sonucunda terk etmek zorunda kaldıkları eski evlerine ve topraklarına geri dönmelerini engelliyor" ifadeleri kullanıldı.



"Azerbaycan, ağır insan hakları ihlali sonucu oluşan zarar için tazminat, onarım ve diğer masrafların karşılanmasını talep ediyor"

"Ermenistan hükümetinin eylemleri, Azerbaycanlıların özel ve aile yaşamı, hareket özgürlüğü, mülkün barışçıl şekilde kullanılması hakkının ihlalidir" denilen açıklamada, "Ermenistan hükümetinin eylemleri, Azerbaycanlıların özel ve aile yaşamı, hareket özgürlüğü, mal ve mülkün barışçıl şekilde kullanılması haklarının ihlalidir. Eylemsizlik ve yardım politikası, ayrımcılık yasağını da ihlal ediyor ve çatışmanın başlamasından sonra Azerbaycan'ın geçici tedbir başvurusunda bulunmasının ardından Ermenistan'ın sivil bölgeleri hedef almasını önleyen AİHM'nin 2020'de kabul ettiği geçici tedbirlerin ihlalini oluşturuyor. Azerbaycan, ağır insan hakları ihlali sonucu oluşan zarar için tazminat, onarım ve diğer masrafların karşılanmasını talep ediyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Azerbaycan'ın uluslararası insan haklarının sürekli ve kasıtlı ihlali nedeniyle Ermenistan hükümetinin ceza alması için çabalarını sürdüreceği vurgulandı.

