Azerbaycan’dan İran’a insani yardım: 82 tonluk yardım yola çıktı

İran'a gönderilen insani yardımın toplam hacminin 82 ton olduğu açıklandı. Yardım kapsamında 76 ton gıda ve erzak, 4 ton ilaç ve 2 ton tıbbi malzeme yer aldı.

5 TIR İLE YOLA ÇIKTI

Hazırlanan yardım malzemeleri 5 TIR ile İran'a sevk edildi.

Nevruz Bayramı dolayısıyla yardım konvoyuna bayramlık hediyeler ve çeşitli Nevruz ürünleri de eklendi.

Azerbaycan daha önce de İran'a gıda ve ilaç yardımında bulunmuştu.