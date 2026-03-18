Azerbaycan’dan İran’a insani yardım: 82 tonluk yardım yola çıktı
Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla İran’a bir kez daha insani yardım gönderdi. Toplam 82 tonluk yardımda gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerin yanı sıra Nevruz hediyeleri de yer aldı.
İran'a gönderilen insani yardımın toplam hacminin 82 ton olduğu açıklandı. Yardım kapsamında 76 ton gıda ve erzak, 4 ton ilaç ve 2 ton tıbbi malzeme yer aldı.
5 TIR İLE YOLA ÇIKTI
Hazırlanan yardım malzemeleri 5 TIR ile İran'a sevk edildi.
Nevruz Bayramı dolayısıyla yardım konvoyuna bayramlık hediyeler ve çeşitli Nevruz ürünleri de eklendi.
Azerbaycan daha önce de İran'a gıda ve ilaç yardımında bulunmuştu.