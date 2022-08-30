Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan'dan "Kayıp 3 bin 890 Azerbaycanlı için Ermenistan'a baskı yapılsın" çağrısı
Giriş Tarihi: 30.8.2022 16:41 Son Güncelleme: 30.8.2022 16:41

Azerbaycan'dan "Kayıp 3 bin 890 Azerbaycanlı için Ermenistan'a baskı yapılsın" çağrısı

AA
Azerbaycan’dan Kayıp 3 bin 890 Azerbaycanlı için Ermenistan’a baskı yapılsın çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbetinin açığa kavuşturulması için çağrıda bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbetinin açığa kavuşturulması için uluslararası kamuoyuna Ermenistan'a baskı yapma çağrısında bulundu.

Bayramov, Twitter hesabından "Bugün Dünya Kayıplar Günü. Ermenistan'ın saldırganlığı sonucu yaklaşık 30 yıldır kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbeti bilinmiyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için Ermenistan'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz." paylaşımında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Azerbaycan'dan "Kayıp 3 bin 890 Azerbaycanlı için Ermenistan'a baskı yapılsın" çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA