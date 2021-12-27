Azerbaycan’dan normalleşmeye destek

AZERBAYCAN
Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, düzenlediği yıl sonu toplantısında yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2021'de Azerbaycan'ın bağımsız, aktif, açık ve milli dış politika çizgisini sürdürdüğünü bildiren Bayramov, Karabağ savaşının kazanımlarının diplomatik alanda pekiştirilmesi ve bölgede oluşan yeni gerçekliklerin dünya kamuoyuna anlatılması hususunda çalıştıklarını belirtti.
MÜTTEFİKLİK DÜZEYİ
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini de değerlendiren Bayramov, "15 Haziran 2021'de imzalanan tarihi Şuşa Beyannamesi'nin önemine değinmek istiyorum. Bu beyanname ile Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler müttefiklik düzeyine çıkartıldı" şeklinde konuştu. Türkiye ile Ermenistan
arasındaki normalleşme sürecine de değinen Bayramov, Azerbaycan ve Türkiye olarak tüm ülkelerle uluslararası hukuk temelinde ilişkileri geliştirmekten yana tavır sergilediklerini söyleyerek, "Kardeş Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyoruz" ifadelerini kullandı.