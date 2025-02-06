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Giriş Tarihi: 6.2.2025 16:57 Son Güncelleme: 6.2.2025 17:15

Azerbaycan’dan Rusya’ya nota: ‘Rus Evi’ kapatılıyor!

Azerbaycan hükümeti, “Rus Evi” olarak bilinen “Rusya Kültür Merkezi”nin faaliyetlerinin sonlandırılması için Moskova’ya nota gönderdi.

AA
Azerbaycan’dan Rusya’ya nota: ‘Rus Evi’ kapatılıyor!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetinin sonlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Hacızade, yazılı açıklamasında Rusya Federasyonu Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İş birliği İçin Federal Ajansın (Rossotrudniçestvo) Azerbaycan temsilciliği olan Rusya Kültür Merkezi"nin (Rus Evi) Azerbaycan'da tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığını ve ilgili mevzuatı ihlal ettiğini belirtti.

Bu tür kuruluşların Azerbaycan'daki faaliyetlerinin ulusal mevzuat, ülkeler arası mütekabiliyet ilkesi ve ikili düzeyde varılan anlaşmalar uyarınca düzenlendiğini belirten Hacızade, Rus Evi'nin faaliyetlerine son verilmesine dair Rusya'ya nota gönderildiğini kaydetti.

Azerbaycan basınında "Rus Evi"nin kültür merkezi olarak değil, casusluk amacıyla kullanıldığı yönünde haberler yapılmıştı.

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Azerbaycan’dan Rusya’ya nota: ‘Rus Evi’ kapatılıyor!
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