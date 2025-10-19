Azerbaycan’ın bağımsızlığının 34. yılı

Azerbaycan, dün ülkenin bağımsızlığının yeniden kazanılmasının 34. yıldönümünü kutladı. Azerbaycan'da bağımsızlık, 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şûra tarafından ilan edildi. Ülke, Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi sonrası 18 Ekim 1991'de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı. Azerbaycan, geçen 34 yılda ekonomisini ve ordusunu güçlendirerek bölgede etkin aktör haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından Azerbaycan'ın bağımsılık gününü kutladı. Başkan Erdoğan paylaşımında,"Can dostumuz, kardeşimiz, gözbebeğimiz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nün 34'üncü yıldönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyoru" ifadelerini kullandı.