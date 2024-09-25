Azerbaycan’ın vurucu gücü Teber ile artacak

Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX 2024) karşılıklı yeni anlaşmalar imzalanıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Azerbaycan ordusunun ROKETSAN'ın ürünlerini başarıyla kullandığını belirterek, "Sadece Su-25'te değil, AKINCI platformundan da Teber mühimmatının kullanılmasıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücünün çok ciddi bir oranda artacağını düşünüyorum" dedi. ASELSAN'ın da Azerbaycan'la ortak üretim yapacağı açıklandı. MilSOFT ile ARES arasında da işbirliği anlaşması imzalandı.