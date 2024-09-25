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Giriş Tarihi: 26.9.2024

Azerbaycan’ın vurucu gücü Teber ile artacak

Azerbaycan’ın vurucu gücü Teber ile artacak
Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX 2024) karşılıklı yeni anlaşmalar imzalanıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Azerbaycan ordusunun ROKETSAN'ın ürünlerini başarıyla kullandığını belirterek, "Sadece Su-25'te değil, AKINCI platformundan da Teber mühimmatının kullanılmasıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücünün çok ciddi bir oranda artacağını düşünüyorum" dedi. ASELSAN'ın da Azerbaycan'la ortak üretim yapacağı açıklandı. MilSOFT ile ARES arasında da işbirliği anlaşması imzalandı.
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Azerbaycan’ın vurucu gücü Teber ile artacak
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