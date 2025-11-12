Azerbaycan’ın Zafer Günü resepsiyonu müziksiz gerçekleştirildi

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Agalar Atamoglanov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Bilim ve Yükseköğrenim Bakanı Sayasat Nurbek, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ermuhambet Konuspayev'in yanı sıra Kazakistan Parlamentosu milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda, Azerbaycan ve Kazakistan milli marşları okundu.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Atamoglanov, yaptığı konuşmada, dün Türkiye'nin askeri nakliye uçağının düşmesiyle ilgili haberle sarsıldıklarını belirterek, "Bu acı kayıp nedeniyle kardeş halkımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi. Atamoglanov, bu nedenle bugün resepsiyonda önceden planlanan Azerbaycanlı sanatçıların sahne alacağı kültür ve müzik programını iptal ettiklerini bildirdi.

TARİHİ ZAFER

İkinci Karabağ Zaferi'nin 8 Kasım'da 5. yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Atamoglanov, böylece tarihi bir zafere imza atarak sadece Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü değil halkın milli gururunu da geri kazandıklarını ifade etti. Resepsiyon, Azerbaycan mutfağından lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.