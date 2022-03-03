Azerbaycanlı bir grup Ukrayna’daki savaştan kaçarak Türkiye’ye geldi

Ukrayna'nın farklı kentlerinde yaşayan 47 Azerbaycanlı Kapıkule Sınır Kapısından giriş yaptı. Mehmedov Elmeddin, Türkiye'ye gelmekten mutlu olduklarını söyledi.

Ukrayna'da zorlu günlerin yaşandığını, savaş nedeniyle ülkeden çıktıklarını anlatan Elmeddin, "Orada vaziyet çok kötü ve karışık. İnsanlar kaçıyorlar. Uzun bir yolculuk oldu. Türkiye bize çok yardımcı oldu. Yemek ve diğer ihtiyaçlarımızı karşıladı." dedi.

"TÜRKİYE BİZİM KARDEŞ ÜLKEMİZ"

Ulviye Felecova da Ukrayna'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini belirtti. Yaşadıkları bölgede çatışmaların olduğunu ifade eden Felecova, "Saldırıların başlamasıyla erzak sıkıntısı yaşandı. Çok kötü bir durum var. En çok çocuklar zarar görüyor. Biz de bu savaş ortamından çıkmak için Ukrayna'dan ayrılıp Türkiye'ye geldik. Türkiye bizim kardeş ülkemiz, biz bir millet iki devletiz. Allah Türkiye'den razı olsun." diye konuştu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a giden Azerbaycan vatandaşları oradan uçakla ülkelerine geçecek.