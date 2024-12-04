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Giriş Tarihi: 5.12.2024

Azil süreci başladı

Azil süreci başladı
Güney Kore'de önceki gece alınan 'sıkıyönetim' kararı sonrası yaşanan kriz devam ediyor. Güney Kore'de muhalefet partileri, sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol'un ve Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un görevden azledilmesi için harekete geçti. Muhalefet partileri, Yoon'un azledilmesi için de Ulusal Meclis'e önerge sundu. Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ise istifaya hazır olduğunu bildirdi.




Yoon'un önceki gece "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmesiyle ülkede kaos yaşanmıştı. Yoon, parlamentonun kararı sonrası geri adım atmıştı.
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Azil süreci başladı
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