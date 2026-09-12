Babülmendeb artık husilerın kontrolünde
Yemen'de çatışmalar kızışıyor. İran yanlısı Husiler, stratejik liman kenti Muha'dan sonra Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'in Zubab ilçesi ile Babulmendeb Boğazı'nda stratejik öneme sahip Meyyun (Perim) Adası'nı ele geçirdi. Husilerin, söz konusu adayı ele geçirmesinin Babulmendeb Boğazı'nı kontrol altına almaları anlamına geldiği aktarıldı. Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen Ulusal Savunma Konseyi ise yaptığı açıklamada Husilerin sahadaki her türlü ilerleyişinin geçisi olduğunu vurguladı.
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