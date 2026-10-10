Babülmendep Boğazı Husilerden temizlendi
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Babülmendep Boğazı'nın Husilerden arındırıldığını belirtti. Al Cabir, "Babülmendep Boğazı, terörist Husi milislerinin kalıntılarından temizlendi" ifadesini kullandı. Bunun tüm Yemenliler ve Araplar için bir zafer olduğunu belirten Al Cabir, açıklamasında başka ayrıntıya yer vermedi. Husiler tarafından Al Cabir'in iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan Havayolları ise önceki gün Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda bir kaptan pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 3 Suudi vatandaşı da yaşamını yitirdi. Pakistan ve Hindistan'daki havayolu şirketleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanlarına yönelik saldırıları nedeniyle bu kente olan uçak seferlerini bir süreliğine durdurdu.
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