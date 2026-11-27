Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın toplantıda yapacağı konuşmada; İttifak'ın, bölgedeki sorunların 'Bölgesel sahiplenme' anlayışıyla, diyalog ve iş birliği temelinde çözüme kavuşturulmasını hedefleyen yapıcı bir girişim olduğunun tekrar altını çizecek. Bakan Fidan'ın, İttifak üyeleriyle ortak güvenlik anlayışı ve kapsayıcı iş birliği temelinde, ulusal güvenlikle ilgili konularda yakın istişare ve dayanışmanın sürdürüleceğini vurgulaması, Türkiye'nin, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda, Anlaşma kapsamında üstlenilen kolektif savunma taahhüdüne bağlılığını yinelemesi ve İttifak'ın kurumsallaşma sürecinde değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

DENİZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Bakan Fidan'ın gündemindeki kritik başlıklardan birini de Yemen ve Kızıldeniz'deki gelişmeler oluşturuyor. Fidan'ın, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Husi saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile tam dayanışma içerisinde olduğunu teyit etmesi bekleniyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki ihtilafın diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret edecek Fidan'ın, Babülmendep Boğazı'nda deniz güvenliğinin ve seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik İttifak üyelerince yürütülen girişimlerin sürdürülmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

GAZZE VE SURİYE MESAJLARI

Bakan Fidan'ın toplantıda İsrail'in Gazze'de yol açtığı insani yıkımın, Batı Şeria'da artan yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs'ün tarihi statükosuna yönelik ihlallerin kabul edilemez boyutlara ulaştığına dikkat çekmesi, uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesi zaruretini yinelemesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki yaklaşımını ve bu doğrultuda bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen girişimlere yönelik desteğini bir kez daha kayda geçirmesi öngörülüyor.