BAE Büyükelçisi Zahiri Başkan Erdoğan’ın ziyaretini değerlendirdi: 5 yıl içinde 40 milyar dolar ticaret

Büyükelçilikte bir grup gazeteciyle bir araya gelen ez-Zahiri şunları söyledi:
40 MİLYAR DOLAR TİCARET
Çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılığı yansıtan üst düzey ziyaretlerde de gözle görülür artış yaşandı. Bunların en sonuncusu günler önce Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ve Türkiye'nin, Dünya Hükumetler Zirvesi'ne aktif katılımıydı. Her iki ülke, özellikle Türkiye'deki yeşil yatırım fırsatlarına odaklanarak potansiyel iş birliği alanlarının kapsamlı bir şekilde araştırılması üzerinde çalıştı. Buna yenilebilir enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir ulaşım da dahildir. Mart 2023'te iki ülke petrol dışı ticaret hacmini, şu anda yaklaşık 20 milyar dolardan, önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 40 milyar doların üzerine çıkarmayı amaçlayan CEPA imzalandı. CEPA, Eylül 2023'te yürürlüğe girdi. Anlaşma yalnızca ticareti, yatırımı ve ekonomik büyümeyi teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda bir kalkınma ortaklığının oluşturulmasını da temsil ediyor.
100 BİN İSTİHDAM
10 yıl içinde BAE'de 25 bin, Türkiye pazarında ise 100 bin yüksek vasıflı iş yaratılması bekleniyor. Temmuz 2023'te özellikle ihracat, inşaat, altyapı, enerji ve konaklama alanlarında birçok anlaşmanın açıklandığı BAE-Türkiye İş Forumu'nun ilk toplantısı yapıldı.Türkiye ve BAE'nin ilişkilerindeki iyileşmeler, aynı zamanda bölgesel refaha ve istikrara da katkı sağlayacak.
GAZZE İÇİN YÖNTEM ARAYIŞI
(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti)Gazze'de savaşın nasıl sona erdirilebileceği konuşuldu. Masum kadınların, çocukların kanlarının akıtılmasının durdurulması için çeşitli yöntem arayışında bulunuldu. BAE'de yardımlar devam ediyor. Türkiye de yardımlar yaptı ve yapmaya devam edecek. BAE'de, Gazze'ye yardım operasyonlarını yürüten ekibe 'Onurlu Şövalye Ekibi' deniyor. Deprem sonrasında da 'Onurlu Şövalye Ekibi' Türkiye'de bulundu. Gazze, hem Türkiye hem de BAE için çok önemli bir konu.
ERDOĞAN YÖNETİM TECRÜBESİNİ PAYLAŞTI
Erdoğan, zirvenin ikinci gününde çok özel bir konuşma gerçekleştirdi. Onur konuğuydu. Hükümet yönetimiyle ilgili 20 yılı aşan deneyimini bizlerle paylaştı. Tüm katılımcılar Sayın Cumhurbaşkanı'nın paylaştığı bu tecrübelerden çok mutlu oldu. İki devlet başkanı görüştü, görüşmede Gazze konusu da ele alındı.Gazze'deki olaylar sona erdirilirse, Kızıldeniz'deki olaylar da otomatik olarak sona erecektir.