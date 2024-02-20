BAE Büyükelçisi Zahiri Başkan Erdoğan’ın ziyaretini değerlendirdi: 5 yıl içinde 40 milyar dolar ticaret





100 BİN İSTİHDAM

10 yıl içinde BAE'de 25 bin, Türkiye pazarında ise 100 bin yüksek vasıflı iş yaratılması bekleniyor. Temmuz 2023'te özellikle ihracat, inşaat, altyapı, enerji ve konaklama alanlarında birçok anlaşmanın açıklandığı BAE-Türkiye İş Forumu'nun ilk toplantısı yapıldı.Türkiye ve BAE'nin ilişkilerindeki iyileşmeler, aynı zamanda bölgesel refaha ve istikrara da katkı sağlayacak.



GAZZE İÇİN YÖNTEM ARAYIŞI

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti)Gazze'de savaşın nasıl sona erdirilebileceği konuşuldu. Masum kadınların, çocukların kanlarının akıtılmasının durdurulması için çeşitli yöntem arayışında bulunuldu. BAE'de yardımlar devam ediyor. Türkiye de yardımlar yaptı ve yapmaya devam edecek. BAE'de, Gazze'ye yardım operasyonlarını yürüten ekibe 'Onurlu Şövalye Ekibi' deniyor. Deprem sonrasında da 'Onurlu Şövalye Ekibi' Türkiye'de bulundu. Gazze, hem Türkiye hem de BAE için çok önemli bir konu.