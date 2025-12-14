BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, GKRY’yi ziyaret etti

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, ilk kez GKRY'ye ziyarette bulunan Al Nahyan, Hristodulidis ile görüştü.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Heyetler arası görüşmelere de katılan Al Nahyan'ın, 3. Makarios Anıtı'na çelenk bırakması dikkati çekti. Görüşmelerde yatırım, enerji, ticaret ve turizm gibi alanlar hakkında istişarede bulunan taraflar, bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldı.