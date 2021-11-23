BAE ile ilişkilerde yeni dönem

ABU Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan
, Türkiye
'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın davetine icabetle bugün Ankara
'ya gelecek olan bin Zayed resmi temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, bugün Ankara'da yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlardaki işbirliği ve ortak çalışmaları artırma olanaklarının ele alınacağına işaret edildi. Haberde, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular ile gelişmelerin de görüşüleceği vurgulandı.