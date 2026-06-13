BAE: İran’a fon aktarıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"3 MİLYAR DOLAR TUTARINDA BİR FON AKTARIMI YAPILMADI"

Açıklamada, BAE'nin İran'a fon aktarıldığı iddialarını içeren haberleri "kesinlikle reddettiği" belirtilerek, özellikle 3 milyar dolar tutarında bir fon aktarımının yapılmadığı ifade edildi.

Söz konusu iddiaların "tamamen gerçek dışı ve asılsız olduğu" vurgulanan açıklamada, BAE aracılığıyla dondurulmuş hiçbir İran fonunun serbest bırakılmadığı, aktarılmadığı veya buna kolaylık sağlanmadığı bildirildi.

Açıklamada, medya kuruluşlarına "doğruluk ilkelerine riayet etme, resmi kaynaklara dayanma ve doğrulanmamış bilgiler ile asılsız iddiaları yayınlamaktan veya yaymaktan kaçınma" çağrısında bulunuldu.

Bazı uluslararası haber kuruluşları, BAE'nin İran'a 10 milyar dolar fon aktarmayı kabul ettiğini, bunun 3 milyar dolarının aktarıldığını iddia etmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör