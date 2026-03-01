BAE Tahran elçiliğini kapatıp, büyükelçisini geri çekti!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın saldırılarının ardından Tahran'daki büyükelçiliğini kapattı. BAE Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçisinin geri çekildiğini açıkladı. İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi de yaralanmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!