BAE’de 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklandı. BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bakanlar Kurulu'nda çocukların sosyal medya platformlarına erişimini düzenleyen yeni bir karar alındı. Kararla birlikte ülkede sosyal medya kullanımına yönelik asgari yaş sınırı 15 olarak belirlendi. Bu karar, 15 yaş altı çocukların kişisel sosyal medya hesabı oluşturmasını veya mevcut hesapları kullanması yasaklıyor, ayrıca söz konusu kullanıcıların bu platformların tüm özelliklerine erişimini de kısıtlıyor.