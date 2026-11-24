Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ras el-Hayme Emirliği'ndeki El-Vatan Caddesi'nde trafik kazası yaşandı. Bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulansın, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, ekiplerin olay yerinde kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı, incelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlık ayrıca halka yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri ve doğrulanmamış bilgileri paylaşmamaları çağrısında bulundu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör