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Giriş Tarihi: 29.12.2024 17:19

BAE’de hafif hava aracı düştü: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hafif hava aracı düştü. Kazada pilot ve yardımcısı öldü.

AA
BAE’de hafif hava aracı düştü: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), El-Cezire Hava Sporları Kulübüne ait hafif hava aracı düştü.

BAE resmi haber ajansı WAM, Sivil Havacılık Genel Kurulu'nun konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, El-Cezire Hava Sporları Kulübüne ait hava aracının, Ras el-Hayme kenti kıyısı açıklarında düştüğü, pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, hayatını kaybeden 2 mürettebatın ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

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BAE’de hafif hava aracı düştü: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
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