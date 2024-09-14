BAE’den Gazze açıklaması: Filistin devleti kurulmalı

BAE Dışişleri Bakanı Nahyan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdı, "BAE, bir Filistin devleti kurulmadan Gazze'deki savaşın ertesi gününü desteklemeye hazır değil." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, saldırılar sonrası Gazze Şeridi'nde "bölgesel ortakların" desteklediği ve İsrail'in silahsızlandırdığı Gazzeliler tarafından kontrol edilen sivil bir yönetim görmek istediğini söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.