BAE’den kritik açıklama! İran’dan atılan 7 balistik füze ile 15 İHA engellendi

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan 7 balistik füze ile 15 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi. Açıklamada, "Savunma sistemlerimiz İran'dan gelen 7 balistik füze ve 15 İHA'yı başarıyla etkisiz hale getirdi" denildi.

334 BALİSTİK FÜZE VE 1714 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, BAE savunma sistemlerinin saldırıların başladığı günden bu yana 334 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1714 İHA'yı etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Saldırılarda, 2 BAE askeri ile Pakistan, Nepal ve Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 sivilin hayatını kaybettiği, 158 kişinin ise hafif, orta ve ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar arasında BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya, İsveç ve Tunus vatandaşları bulunuyor.