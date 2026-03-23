BAE’den kritik açıklama! İran’ın füze ve İHA saldırıları engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin etkin şekilde devrede olduğunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, ülkeye yönelen 7 balistik füze ile 16 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiği bildirildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ülkenin kritik altyapısının korunduğu vurgulandı.

YÜZLERCE SALDIRI ENGELLENDİ

Açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana BAE'ye yönelik toplam 352 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1789 İHA saldırısına karşı gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Söz konusu saldırılarda görev başındaki 2 asker ile Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya, İsveç ve Tunus vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 161 kişinin yaralandığı aktarıldı.