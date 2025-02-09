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Haberler Dünya Haberleri BAE'den Netanyahu'nun Suudi Arabistan'ı kışkırtan açıklamalarına tepki
Giriş Tarihi: 9.2.2025 01:45

BAE'den Netanyahu'nun Suudi Arabistan'ı kışkırtan açıklamalarına tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suudi Arabistan, Filistin Devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir." açıklamasına tepki gösterdi.

AA
BAE’den Netanyahu’nun Suudi Arabistan’ı kışkırtan açıklamalarına tepki

BAE Dışişleri Bakanlığı da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek diğer Arap ülkelerine katıldı.

Açıklamada, "Uluslararası hukuk kurallarının ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin açık ihlali sayılan bu açıklamaların kesin bir dille reddedildiği" kaydedildi.

Netanyahu'nun kabul edilmeyen kışkırtıcı açıklamalarının kınandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BAE, Suudi Arabistan ile tam dayanışma halinde olup, güvenliğine, istikrarına ve egemenliğine yönelik her türlü tehdide karşı durmaktadır. Suudi Arabistan'ın egemenliği kırmızı çizgidir, BAE herhangi bir ülkeye bunu aşmaya izin vermez."

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

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BAE'den Netanyahu'nun Suudi Arabistan'ı kışkırtan açıklamalarına tepki
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