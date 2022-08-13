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Giriş Tarihi: 14.8.2022

BAE’den tahıl koridoruna övgü

BAE’den tahıl koridoruna övgü
TÜRKİYE'NİN öncülüğünde gerçekleştirilen tahıl koridoru anlaşmasına dünyadan övgüler gelmeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid El Nahyan da savaş nedeniyle Ukrayna'dan çıkarılamayan tahılların sevkiyatına başlanmasından dolayı ülkesinin duyduğu memnuniyeti dile getirdi. El Nahyan, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Bu zirvede Nahyan'ın tahıl anlaşmasından övgüyle söz ettiği kaydedildi. Bakan El Nahyan, BAE'nin Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için gösterilen tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu yineledi.
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BAE’den tahıl koridoruna övgü
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