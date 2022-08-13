BAE’den tahıl koridoruna övgü

TÜRKİYE'NİNöncülüğünde gerçekleştirilen tahıl koridoru anlaşmasına dünyadan övgüler gelmeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid El Nahyan da savaş nedeniyle Ukrayna'dan çıkarılamayan tahılların sevkiyatına başlanmasından dolayı ülkesinin duyduğu memnuniyeti dile getirdi. El Nahyan, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Bu zirvede Nahyan'ın tahıl anlaşmasından övgüyle söz ettiği kaydedildi. Bakan El Nahyan, BAE'nin Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için gösterilen tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu yineledi.