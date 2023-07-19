BAE'den Türkiye açıklaması: "İlişkilerimizin en hızlı geliştiği ülke haline geldi"

"SİZE KARŞI ÇOK POZİTİF BİR BAKIŞ AÇIMIZ VAR"

Zeyoudi, Türk iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Türkiye'yi ülkemize davet etmek istiyorum. Sürdürülebilir büyümemizde bizimle ortak olması için davet ediyoruz. Çünkü size karşı çok pozitif bir bakış açımız var." diye konuştu.

Karşılıklı yatırımlar ve işbirliklerini daha da artırabileceklerini dile getiren Zeyoudi, "Bu da iki dost ülkenin ortak büyümesini sağlayabilir. Ülkelerimiz arasında çok önemli ortaklıklar var. 'Aynı vizyona sahibiz.' diyebiliriz. İki ülkenin de çok güzel etkileri var. Dünya genelinde de uluslararası ortaklıkta bu etkileri uluslararası anlamda görebiliriz hem ekonomik hem de politik olarak." dedi.

Bakan Zeyoudi, bugün 50,7 milyar dolarlık anlaşmalara imza attıklarını belirterek, bu anlaşmaların iki ülke halkına hayırlı olmasını diledi.