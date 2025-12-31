BAE’den Yemen kararı: Terörle mücadele ekiplerinin görevi sona erdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı açıklamasında, Yemen'de bulunan terörle mücadele unsurlarının güvenliği dikkate alınarak görevlerinin sona erdirildiği belirtildi.

2015'TEN BU YANA SAHADAYDI

Açıklamada, Abu Dabi yönetiminin 2015 yılından itibaren Arap Koalisyonu kapsamında Yemen'de meşru hükümete destek vermek, terör örgütleriyle mücadeleye katkı sağlamak ve Yemen halkının huzurunu temin etmek amacıyla sahada yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, ana askeri gücün 2019 yılında görevlerini tamamlamasının ardından ülkeden çekildiği hatırlatıldı.

2019'dan sonra yalnızca terörle mücadele kapsamında, uluslararası ortaklarla koordineli çalışan sınırlı sayıdaki uzman personelin Yemen'de görev yaptığı belirtilirken, gelinen aşamada bu grubun da faaliyetlerinin tamamen sonlandırıldığı kaydedildi.

"BÖLGESEL İSTİKRARLA UYUMLU"

BAE Savunma Bakanlığı, kararın mevcut konjonktüre ilişkin yapılan kapsamlı durum değerlendirmesi sonucunda alındığını belirterek, bu adımın ülkenin bölgesel istikrarı koruma yönündeki taahhütleriyle örtüştüğünün altını çizdi.