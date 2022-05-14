BAE’nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu

Devlet Başkan Yardımcısı Al Maktum, Twitter hesabından, BAE'nin vefat eden 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için şiirli bir taziye mesajı yayımladı. Al Maktum yayımladığı mesajı kendisiyle birlikte Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın bulunduğu bir fotoğrafla paylaştı. Sekiz mısradan oluşan şiirinin son iki mısrasında Al Maktum, Al Nahyan'a biatini açıkladı.

BAE'de hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine bugün Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçilmişti.