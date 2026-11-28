Bağdat'tan Kerkük'e Osmanlı eserlerini topladı
Irak'ın Erbil kentinde 70 yaşındaki Türkmen antikacı Halis Yunus, 16 yaşındayken başladığı ve yaklaşık 55 yıldır büyük bir tutkuyla devam ettirdiği antikacılık mesleği kapsamında Osmanlı'dan kalma 5 bin el yazma ve basılı kitabı büyük bir özenle elinde muhafaza ediyor. Kent merkezindeki tarihi Erbil kalesinin yakınındaki antika dükkânı, Osmanlı döneminden kalma kitaplar, el yazması Kuran-ı Kerim'ler, Türkçe dahil birçok dilde taş plaklar ve ipek halılar gibi çok sayıda tarihi eşya ile müşterilerini adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor. Türkmen antikacı Halis Yunus "Osmanlıca kitapları toplamak kolay olmadı. Irak'ın her yerini dolaştım ve topladım. Bu kitapları en çok Bağdat ve Kerkük'te buldum. Bu alana belki bir hevesle başladım ama daha sonra bu benim hayatımın bir parçası haline geldi. Bu kitaplar yalnızca okunmak için değil, geçmişin kültürel birikimini gelecek kuşaklara taşımak açısından da önemli" dedi.
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